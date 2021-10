ENQUANTO ISTO NO BONSUCESSO : “FUI FURTAAA , NÃO TINHA DINHEIRO LEVEI O SARGADO!

Parece piada, no entanto para o comerciante que terá de concertar a porta arrombada em seu espaço comercial no Bonsucesso, não foi!

Pelo contrário, um susto gigante que terminou com a ação policial, pegando o pilantra! Este, na falta do dinheiro, levou salgadinho !!! Confira na sequencia o relato oficial da PM!

No dia 25 out. 21, por volta as 02h58min, as equipes policiais deslocaram até a Rua Rivadávia Roseira Ribas, no Bonsucesso, onde conforme repassado via COPOM, o solicitante informava que um individuo teria arrombado a porta do estabelecimento comercial, e que estaria no interior deste. As equipes deslocaram para o local, onde nas proximidades foi abordado um homem, 30 anos, o qual portava consigo uma chave de fenda e uma faca, bem como um pacote de salgadinho, e ao ser indagado sobre ter adentrado ao estabelecimento supracitado, este veio a confirmar que teria arrombado a porta de entrada utilizando a chave de fenda e que estava em busca de dinheiro, porém, não localizou nenhuma quantia no caixa e que então subtraiu o

salgadinho e fugiu rapidamente do local, tendo em vista ter disparado o alarme. Diante dos fatos, a equipe deu voz de prisão ao indivíduo, sendo este conduzido ate a delegacia, juntamente com o proprietário do estabelecimento o qual manifestou interesse na representação.