DESTRUIDORES DE FAMÍLIAS E JOVENS , CASAL DE TRAFICANTES É PRESO PELA PM NA GRANDE V.C

Casal que destrói vida de jovens, destroça famílias e fortalece o crime vendendo a maldita droga, merece cadeia e repúdio da sociedade. Através do telefone de denuncias 181 a Policia Militar, tiro de circulação estes traficantes do inferno. Acompanhe os detalhes no B.O .

Por volta das 18h00min, uma equipe de Policiamento de Choque tomou conhecimento pelo sistema 181, que na Rua Joaquim dos Santos Sobrinho, Vila Carli, um casal estava cometendo o crime de Tráfico de Drogas. Munidos de tais informações, a equipe deslocou até o local denunciado onde avistou um casal posteriormente identificados como sendo uma mulher de 32 anos e um homem de 34 anos, sendo que em conversa com este sobre a veracidade dos fatos denunciados, vindo este a admitir que sim, que teria drogas escondidas na residência. Em revista na residência foi encontrado a quantia de 304 gramas de substância análoga a maconha e a quantia de R$2.864,25 em espécie em notas variadas. Ainda foi encontrada uma faca com sinais de uso para corte dos entorpecentes e um simulacro de Pistola Glock. Durante as buscas na residência a equipe recebeu a informação anônima de que o casal guardaria uma certa quantia de substância análoga a cocaína na residência da irmã do abordado, situada a poucos metros do local da denúncia. Diante disso, a equipe deslocou até a residência e conversou com uma mulher de 22 anos, a qual relatou que o autor mantinha um quarto na casa e ainda tem livre acesso, que ainda nesta data esteve lá. A mulher entregou a equipe a quantia de 7 porções de cocaína, a qual pesou 3,6 gramas e disse não ser de sua propriedade e provavelmente o abordado teria deixado no local. Diante dos fatos a equipe encaminhou todos os envolvidos com os ilícitos até a 14ª S.D.P. para que fossem tomadas as medidas legais cabíveis.

