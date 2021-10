COVARDE TENTA PREJUDICAR AINDA MAIS EX DE 61 ANOS QUE TANTO SOFREU EM SUAS MÃOS

O que muitos homens não aprendem e não importa a idade é que fim de relacionamento, quer dizer, não incomodar mais a mulher! Constantemente ex maridos, tem sido pegos atrapalhando e ameaçando a vida de suas ex mulheres. Os caras já foram abandonados por não respeitar a companheira e não contentes com isso, continuam forçando a barra e dando trabalho para a policia. Maria da penha nos covardes. Confira, direto do B.O.





Por volta das 21h35min do dia 6 de outubro de 2021, no Morro Alto, a equipe foi acionada para verificar uma situação de ameaça. No local em contato com a vítima, 63 anos, informou que seu ex-convivente, foi até a sua residência lhe ameaçar de morte. Informou ainda que possui uma medida protetiva contra o indivíduo. O autor já havia se evadido do local. Realizado patrulhamento porém sem êxito. Orientada quanto aos procedimentos cabíveis