COM FACA NA MÃO, COVARDÃO AMEAÇA MULHER E FILHO NA XV

A senhora de 54 anos, teve um fim de semana assustador, um homem beirando os 60 anos entrou no pátio de sua casa em plena tarde de domingo e aos berros, ameaçou com uma faca ela e seu filho, deixando os dois assustados, a PM foi chamada! Confira o B.O !!!

No dia 24 de out. 21. – 18h10min. Conforme ligação via 190, de que um homem estaria ameaçando uma mulher, com uma faca no Alto da XV. A equipe no local, localizou o homem, 58 anos, no pátio da residência, de posse de uma faca. Conversado com a vítima, 54 anos, relatou que foi ameaçada pelo autor e que ele também ameaçou seu filho, 35 anos. Diante dos fatos e pelo interesse na representação, por parte das vítimas, o autor foi preso e conduzido, junto como a arma branca, até a delegacia, para seguir com os procedimentos cabíveis.