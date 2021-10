BIA É A PRIMEIRA MULHER A OCUPAR PRESIDÊNCIA DO MDB EM GUARAPUAVA

A vereadora Prof.ª Bia é a nova presidente do Diretório Local do MDB (Movimento Democrático Brasileiro), ela foi eleita por colegas de sigla na última sexta-feira (15), juntamente com a nova Comissão Executiva do partido. A vereadora é a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente na sigla em Guarapuava.

“São novos tempos. Fico muito feliz por assumir a presidência do partido, uma mulher na presidência. O MDB precisa acompanhar o progresso, precisa estar a par de pautas importantes como a mulher na política, políticas sociais de enfrentamento à violência doméstica, de gênero, enfrentamento e combate ao racismo e a defesa dos trabalhadores e se inserir nos debates que importam para a sociedade”, disse a nova presidente.

Além de Prof.ª Bia na presidência e na liderança de bancada, o diretório elegeu para a Comissão Executiva: José Lima como vice-presidente, Fabrício Caldas como 2° vice-presidente como secretário, Gilmar Lejambre como secretário geral, Luiz Felipe como secretário adjunto, Mahielly Ribeiro como tesoureira, também Sinval Gomes e Adão Faustino como vogal.

“O partido não pode servir apenas como um trampolim para quem quer alçar voos solos na carreira política. Ou está no MDB por completo, defendendo os ideais do partido ou não está. Não há espaço para meio termo ou para interesses individuais. Representamos uma causa e vamos defendê-la sempre”, afirmou Prof.ª Bia sobre a nova Comissão Executiva.

Segundo a vereadora, com a reestruturação dos quadros a sigla pode focar em seus núcleos e consolidar um forte partido político no município.

“Os próximos passos são importantes demais para o partido, pois consistem na retomada de políticas em núcleos importantes da sigla, como o MDB jovem e o MDB Mulher. A próxima etapa consiste em organizar os diretórios provisórios desses dois núcleos e depois realizar suas convenções. Com os jovens e as mulheres nos quadros do MDB, o partido poderá caminhar firmemente uma vez consolidado. É um partido de muita história e de muita luta no passado. Essa histórico precisa ser retomado; em número de filiados é o maior partido do Brasil e precisamos agir à altura”, enfatizou Prof.ª Bia.

FOTO E TEXTO > ASSESSORIA