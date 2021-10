BATEL : DOIS JOGOS UM EMPATE E UMA GOLEADA

Ricardo Radin / @radinfoto

Neste último final de semana, a Associação atlética Batel, teve trabalho dobrado em campo enfrentando uma dupla jornada . No Estádio Waldomiro Gelinski e também na capital do estado!

Aqui em Guarapuava, mesmo Com chuva e um jogador a menos quase o 2º tempo inteiro, o Batel estreio com empate em 1x1 contra o Grecal, pelo Campeonato Paranaense 🏆 O próximo compromisso de nosso TIME é amanha Quarta-feira (6), em Iraty ⚽ .



Além do Paranaense, a garotada do rubro negro de Guarapuava , enfrentou o CFA NILINHO pela 2ª rodada do Campeonato Life Cup sub 18 , O Jogo aconteceu em Curitiba o #BatelSub18 🐺 saiu com a vitória, e deu uma goleada nos Curitibanos, 4 a 0 🏆⚽ !!!

Sucesso e avante Batel !!