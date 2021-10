Apoio a hospitais públicos e filantrópicos do SUS no Paraná foi aprovado na AL e segue para sanção

Uma proposta que busca fomentar o apoio e a qualificação dos hospitais públicos e filantrópicos do SUS no Paraná foi aprovada em redação final na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

O objetivo do projeto é fazer com que o programa de apoio a essas instituições seja permanente, uma ação de Estado. A sessão plenária ocorreu nesta quarta-feira (13).

A matéria prioriza a ampliação e a qualificação dos serviços, bem como melhoria das estruturas físicas e aquisição de equipamentos; a capacitação dos profissionais do corpo técnico e gerencial; o fomento à melhoria da qualidade da assistência à saúde aos usuários do SUS no estado; o aumento da oferta dos leitos hospitalares; a equalização da assistência dos hospitais públicos e filantrópicos referências regionais de baixa, média e alta complexidade; além da diminuição da desigualdade regional de assistência à saúde e os vazios assistenciais do SUS no estado.

Ainda segundo o projeto, o Poder Executivo vai poder, observada a legislação, dispor sobre as normas gerais de apoio e qualificação da rede hospitalar do SUS no Paraná.