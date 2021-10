16º BPM SEDIA XVI CURSO DE CONTROLE DE DISTÚRBIOS CIVIS

Na data de hoje, 14 de outubro de 2021, iniciou-se o XVI Curso de Controle de Distúrbios Civis (CCDC) da Companhia de Choque, do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) o qual será realizado pela primeira vez na sede do 16 Batalhão de Polícia Militar.





Foram diversas etapas durante o certame e 39 policiais militares foram aprovados para iniciarem o curso, sendo que dos 39 policiais militares, três pertencem ao Estado do Mato Grosso do Sul, um da Paraíba, um Agente Penal Federal e o restantes pertencentes aos diversos Batalhões do Estado do Paraná, os quais irão desenvolver as atividades do curso de especialização técnica no município de Guarapuava.









Como marco inicial os policiais militares prestaram a sua continência no hasteamento da bandeira do Brasil.





Os militares foram recebidos pelo Comandante do 16º BPM, Major QOPM Cristiano M. Cubas de Lima, pelo Comandante do BPChoque e Diretor do Curso Major QOPM Paulo Renato Aparecido Siloto e também pelo Coordenador do Curso, Capitão QOPM Erlington Jose Medeiros de Barros.













Guarapuava, 14 de outubro de 2021.