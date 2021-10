16⁰ BPM SEDIA FASE DE INSTRUÇÕES DO CURSO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DO BOPE

Na data de ontem, 5 out. 21, o Curso de Operações Especiais do BOPE da Polícia Militar do Paraná esteve em instrução na sede do 16º Batalhão de Polícia Militar e região com o Comandante do 16º BPM, Major QOPM Cristiano M. Cubas de Lima, o qual é especialista em Operações Especiais e Técnicas de Defesa Pessoal.









Na oportunidade, os militares que integram o curso tiveram o dia inteiro de instruções voltadas à essa área.





O Curso de Operações Especiais do BOPE se iniciou há 2 meses, com 43 alunos. Atualmente restam 13 policiais na execução do curso, o qual recebeu militares estaduais de diversos estados, como o Estado da Paraíba, além de policiais federais.