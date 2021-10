1° MOVIMENTE-SE CONTRA O CÂNCER’ MARCA O ENCERRAMENTO DO OUTUBRO ROSA NO PRÓXIMO DOMINGO (31)

Organizado pelo Hospital São Vicente de Paulo, o ‘1° Movimente-se contra o câncer’ acontece neste domingo (31) e marca o encerramento da programação do Outubro Rosa deste ano. A abertura das tendas acontece às 8h30, em frente ao Câncer Center São Vicente, no bairro Cidade dos Lagos.

De acordo com Denise Dambroski, responsável-técnica do Câncer Center, além de reforçar os cuidados das mulheres perante o câncer de mama e de colo de útero, o evento busca alertar sobre outras formas de câncer, como o de próstata e o bucal, que serão conscientizados no próximo mês, com a programação do Novembro Azul e do Novembro Vermelho. “O Hospital São Vicente atua como referência no diagnóstico do câncer há muito tempo e agora que estamos nesse novo espaço, (Câncer Center) pensamos em estender essa ideia de conscientização, que é muito importante para combater todos os tipos de câncer”, destacou Denise.

A programação começa com uma aula de ginástica ao ar livre realizada com apoio da Academia Extreme, seguido do início da caminhada, que possui um percurso de 4km.

PROGRAMAÇÃO

8h30 – Abertura das Tendas

9h00 – Ginástica ao ar livre (Academia Extreme)

9h30 – Início da caminhada

11h00 – Alongamento final

11h30 – Encerramento

PROGRAMAÇÃO UNIVERSIDADES

Além das principais atividades, será realizado em parceria com a UNICENTRO, UniGuairacá e Centro Universitário Campo Real, a “Programação Universidades”, que acontece simultaneamente a caminhada, disponibilizando atividades realizadas pelos acadêmicos dos cursos de saúde.