TENTA AGREDIR AMIGA GRÁVIDA E AINDA AMEAÇA POLICIA COM A VELHA TENTATIVA DO "SOU INFLUENTE E CONHEÇO GENTE"!

Amigo como este são aqueles que queremos distância, foi isso que pensou uma jovem senhora de 31 anos que esta grávida, e recebeu em sua casa junto com o esposo, um amigo do casal. Este após encher a cara de graça, abusou da confiança do casal e começou a ameaçar ambos. Confira o tamanho da encrenca do “amigo da onça” que ainda quis enfrentar a policia com carteiraço, dizendo que era influente e amigo de amigos influentes… Vamos ao relato Policial>





Por volta das 21h30min do dia 20 de setembro de 2021, Rua Cinco de Outubro, Santa Cruz, segundo relato da solicitante sua vizinha, gestante, estava gritando por socorro. No local foi abordado saindo da residência um homem de 37 anos o qual encontrava-se visivelmente alterado e de imediato passou a desobedecer as ordens de abordagem recusando-se a colocar as mãos na cabe a e ficar em posição de abordagem alegando a todo momento que a equipe não sabia quem ele era e que se recusava a ser abordado. Após a equipe conseguir realizar realizar a revista pessoal o indivíduo passou a desacatar a equipe com palavras de cunho ofensivo, bem como passou a ameaçar a equipe dizendo que era empresário, parente e amigos de pessoas com influências e utilizaria de todos os meios para prejudicar a equipe policial. Diante do exposto foi dado voz de prisão ao autor o qual continuou desobedecendo as ordens a ele emanadas e fazendo força física a fim de não ser encaminhado. Foi conduzido ao Batalhão para a lavratura do Termo Circunstanciado. Em contato com a pessoa que estava pedindo por socorro, 31 anos, a qual relatou que o autor é amigo de seu esposo e que estaria em sua residência ingerindo bebida alcoólica e em determinado momento passou a ficar exaltado e agressivo gritando e arremessando alguns objetos motivo pelo qual sentiu-se ameaçada e passou a gritar por socorro.Porém não teve interesse em representação contra o mesmo;