SAUDADES DA MULHER DO FILHO OU ENCAPETAMENTO PURO? EX SOGRA CAUSA DANOS E BARRACO NA FRENTE DA CASA!

Saudades da raiva contida? Este pode ter sido o motivo de uma mulher de apenas 40 anos, causar tumulto e quebra quebra em frente a casa da ex nora, ex companheira do seu filho! O quebra pau envolveu ex , sogro, o jovem ex namorado da mulher a única coisa certa, foi que a pancadaria foi geral! A PM teve que intervir !!!





No dia 23 set. 21, às 22h20min, equipe deslocou até o endereço onde foi repassado pela solicitante que sua ex nora estava bem agitada e agressiva em frente a sua residência quebrando o veículo de seu marido. No local a equipe encontrou algumas pessoas em vias de fato em frente a casa e um veículo com o para-brisa dianteiro danificado sendo identificada uma senhora de 40 anos com sinais de embriaguez. Também foi visualizado um ferimento na cabeça e na boca da senhora de 40 anos, que segundo ela foi causado por seu ex sogro, 47 anos e por seu ex namorado, 24 anos, o qual lhe desferiu um tapa, tudo devido a desinteligências entre ambos. O homem de 24 anos também estava com uma lesão na cabeça que segundo ele foi a ex namorada que lhe atingiu com uma pedrada. Diante dos fatos todos os envolvidos foram encaminhados para a delegacia