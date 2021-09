PREFEITO CELSO GÓES ASSINA CONTRATO PARA CONSTRUÇÃO DE NOVAS CASAS EM GUARAPUAVA

Ontem segunda-feira (20), o Prefeito Celso Góes assinou, juntamente como o Governador Ratinho Jr, um convênio entre o Município e o Governo do Paraná para construção de 67 unidades habitacionais em Guarapuava, dentro do programa Casa Fácil. As primeiras unidades serão construídas no empreendimento ‘Bairru das Cerejeiras’. No total, o convênio estabelece investimentos de R$ 10 mi para a construção de 500 casas.

A parceria entre o Estado, o Governo Federal, municípios (que cedem a área) e a iniciativa privada, permite que famílias com renda de até três salários mínimos recebam até R$ 15 mil para dar como entrada no financiamento dos imóveis.

“Com o programa Casa Fácil, começamos a diminuir a fila de inscritos na Cohapar. Vamos atender incialmente estas primeiras 67 famílias, mas avançaremos chegando próximo de 500 unidades, no menor prazo possível”, declarou o prefeito Celso Góes.

O valor de compra das unidades habitacionais deve variar entre R$ 65 mil e R$ 95 mil, de acordo com a característica de cada empreendimento. “Hoje somos exemplo para todo o Brasil: o Casa Fácil Paraná é o maior programa habitacional do País. Ele dá a oportunidade para que milhares de famílias paranaenses realizem o sonho da casa própria”, festejou o Governador Ratinho Jr.

Além de Guarapuava, nesta etapa, os conjuntos habitacionais anunciados serão construídos em mais 10 cidades, garantiu o presidente da Cohapar, Jorge Lange, durante o evento. Segundo o Secretário de Planejamento e Urbanismo, Paulo Dirceu, o programa só é possível graças a parceria entre Município, Estado e a Caixa Econômica Federal. “É um feito a ser comemorado pelo povo de Guarapuava: alcançar a construção destas primeiras 67 unidades habitacionais antes mesmo de completar o primeiro ano de mandato”, afirmou o secretário.

O anúncio também contou com a presença do Vice-Governador, Darci Piana, do secretário Chefe da Casa Civil, Guto Silva, e o Secretário de Desenvolvimento Urbano de Obras Públicas, João Carlos Ortega. Também prestigiando o ato representantes da Caixa Econômica Federal.

COMO PARTICIPAR

Podem pleitear o desconto famílias com renda mensal de até três salários mínimos que não possuam casa própria e não tenham sido beneficiadas por outros projetos habitacionais do Governo do Estado ou da União.

Para os interessados em receber o benefício, as inscrições devem ser feitas no site cohapar.pr.gov.br/cadastro, por meio do preenchimento de uma ficha com dados pessoais, financeiros e de composição familiar, além da escolha do município de interesse.

Caso haja empreendimentos disponíveis para a cidade escolhida no momento do cadastro, haverá uma opção para manifestação de interesse no empreendimento. Cidadãos inscritos anteriormente serão notificados por e-mail quando novos projetos forem aprovados.