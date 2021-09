POLICIA MILITAR PRENDE TRAFICANTE NO MORRO ALTO NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE CRACK

A Policia Militar, vem agindo fortemente para combater o tráfico de droga em Guarapuava, ontem mais um traficante foi pego com a mão na droga em eficiente trabalho da equipe policial no Morro Alto, confira abaixo o relato oficial da prisão:

Por volta das 11h58min do dia 14 de setembro 2021, no Morro Alto, durante patrulhamento foi visualizado um homem, 18 anos, que no momento estava realizando uma venda de entorpecente entregando duas pedras de crack e recebendo uma nota de R$ 20,00. Foi realizada a abordagem do comprador, 43 anos, o qual no momento da abordagem jogou no chão duas pedras de crack em seguida foi realizada a abordagem ao homem de 18 anos e localizado em seu bolso uma nota de R$ 20,00. Durante a abordagem a esposa do homem de 18 anos correu para o banheiro da residência e puxou a descarga do vaso sanitário foi então solicitada a presença de uma policial feminina para fazer revista na mulher, 20 anos, e localizado em seu bolso R$ 30,00 em notas trocadas. Diante dos fatos foi dado voz de prisão para os envolvidos e encaminhados juntamente com a substância entorpecente e o dinheiro para a delegacia para que fossem tomadas as medidas cabíveis. Durante as buscas na residência foi localizado uma ferramenta, Makita na cor verde a qual o proprietário da residência não soube comprovar a procedência . Na delegacia foi localizada uma denuncia via 181 a qual confirma o tráfico de drogas no local

Lobo Noticias com B.O PMPR foto ilustrativa