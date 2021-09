PEQUENOS TRAFICANTES SÃO PEGOS NO BARRACO DA DROGA NA VILA BELA

IMAGEM ILUSTRATIVA

A Policia Militar vem atuando com rigor para coibir a utilização e principalmente tráfego de drogas em qualquer quantidade na cidade e interior. Na Vila Bela um barraco de drogas foi abordado e policia pegou traficantes e viciados no uso dos entorpecentes. Confira os detalhes direto do B.O

No dia 26 set. 21, ás 8h20min, equipes tomaram conhecimento de que na Vila Bela estaria ocorrendo tráfico de drogas sendo que as equipes realizaram incursão a pé até o local denunciado. Procedida a abordagem de um barraco de madeira sem portas e janelas onde foram abordados duas pessoas do sexo masculino, 18 e 17 anos. Foi visualizado que o jovem de 18 anos estaria fracionando uma pedra de cocaína, que somou 29 gramas e o de 17 anos estaria embalando a cocaína em plástico. Sendo então localizados 14 invólucros de cocaína somando 8,7 gramas, 2 invólucros de maconha totalizando 6,7 gramas e 01 invólucro de cocaína ainda não fracionada de 15,8 gramas. Debaixo do assoalho do barraco foi localizado 1 tablete de maconha de 1,013Kg. Diante dos fatos foi dado voz de prisão e apreensão aos abordados sendo estes encaminhados até a delegacia onde foram entregues juntamente com os ilícitos apreendidos.