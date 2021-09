MULHERES TEM GINÁSTICA NOS BAIRROS EM 7 LOCAIS DA CIDADE

Com a atenuação dos casos de COVID-19, desde a adoção da bandeira amarela e seguindo as orientações epidemiológicas, o projeto Ginástica nos Bairros para Mulheres retomou as atividades em sete ginásios da cidade nos bairros Vila Carli, Santana, Vila Bela, Xarquinho, Primavera, Cristo Rei e Morro Alto. As alunas recebem orientações de uma professora de Educação Física. As práticas incluem alongamentos, exercícios aeróbicos e, claro, a ginástica. As aulas são disponibilizadas para mulheres, desde que sejam maiores de 18 anos. Para participar, basta ir até o ginásio mais próximo da residência.

A turma da Vila Carli conta com 65 alunas instruídas pela professora Débora da Silva. “Ano passado tínhamos parado com o projeto em março, no começo da pandemia, e durante um período teve diversas voltas e interrupções das atividades. Agora, mantemos uma constância que não tínhamos desde antes da pandemia. Então, é muito bom poder voltar a fazer isso e poder presenciar o esforço e alegria das alunas”, contou Débora.

O projeto é oferecido pela Secretaria de Esportes e Recreação desde 2018.

Serviço

Santana: Terças e Quintas, às 19h;

Xarquinho : Segundas e Quartas, às 17h50;

Vila Bela: Segundas e Quartas, às 19h e às 20h;

Morro Alto: Terças e Quintas, às 17h50;

Vila Carli: Terças e Quintas, às 19h;

Primavera: Segundas e Quartas, às 19h;

Cristo Rei: Terças e Quintas, às 20h.