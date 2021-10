MOTORISTA DE HOMEM QUE DERRUBOU CICLISTA AO COLOCAR A MÃO NA SUA BUNDA ASSEDIANDO A MESMA FOI PRESO

O motorista do veículo Gol no qual estava o homem flagrado em câmera de segurança colocando as mãos na bunda da ciclista Andressa Lustosa, e derrubando a jovem no chão em Palmas, no interior do Paraná, foi preso preventivamente hoje quinta-feira (30).

Segundo o delegado responsável pelo caso, Felipe Souza, ele foi considerado coautor dos crimes de importunação sexual e lesão corporal.

O motorista e seu irmão, que é menor de idade e também ocupava o veículo no momento do crime, se apresentaram nesta quarta-feira (29) à delegacia e foram ouvidos pela polícia. Eles afirmaram a intenção do passageiro de apalpar a ciclista, e foram liberados por terem se apresentado espontaneamente.

O suspeito de assediar Andressa foi preso na última terça-feira (28) e também deve ser indiciado por importunação sexual e lesão corporal.