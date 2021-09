IDOSO É ESPANCADO NO BONSUCESSO : LEVA SOCOS E PONTAPÉS DO PRÓPRIO FILHO ; SERIA HOMEM OU ANIMAL ESTE COVARDE????

Quando lemos, ouvimos ou visualizamos nos programas policiais certas ocorrências nos causam asco , que é muito além do nojo! Vejam o que este animal de 40 anos fez com um pobre idoso de 70 anos! Deu pancada, socos pontapés… O idoso era, acreditem, pai do animal… Acompanhe o relato da PM!

No dia 31 ago. 21, às 13h42min, na Rua Abilio Jorge, Bairro Bonsucesso, equipe foi acionada via COPOM, para averiguar uma situação de Maus Tratos. No local em contato com o solicitante, relatou que seu irmão, 40 anos, chegou na residência e começou agredir seu pai, 74 anos, com empurrões e socos, que as agressões se deram porque o autor pediu dinheiro para comprar drogas e diante da recusa começou a agredir a vítima. Após as agressões o autor tomou rumo ignorado. Realizado patrulhamento mas não foi logrado êxito na localização. Orientado quanto aos procedimentos cabíveis

Imagem ilustrativa