HOMEM FICA FERIDO GRAVEMENTE E MULHER MORRE EM ACIDENTE NA PR 492

Um grave acidente na Rodovia PR-492 resultou na morte de uma mulher de 40 anos e deixou um homem de 43 anos ferido gravemente. O acidente próximo ao trevo de acesso à Tamboara, entroncamento da PR-685. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) atendeu a ocorrência.

De acordo com as informações da PRE, um VW Gol G3, com placas de Paraíso do Norte, seguia para Tamboara quando o condutor perdeu o controle do veículo e bateu violentamente contra algumas árvores.

A passageira não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. Já o motorista do carro, sofreu ferimentos graves e foi levado para a Santa Casa de Paranavaí pela ambulância avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Conforme os socorristas, o homem sofreu ferimentos no tórax, no crânio e nos membros superiores e inferiores.

O Instituto Médico Legal (IML) de Paranavaí recolheu o corpo da mulher.





Com informações TN Online