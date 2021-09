GUARAPUAVA ATINGE 95% DA POPULAÇÃO ADULTA VACINADA COM A PRIMEIRA DOSE CONTRA A COVID-19

Com a aplicação das vacinas em moradores com 19 anos, no último sábado (11), Guarapuava chega mais próximo de completar a primeira etapa de imunização da população adulta da cidade contra a Covid-19. De acordo com estimativas da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a cidade atingiu 95,5% da população com mais de 18 anos, faltando vacinar em torno de 6 mil pessoas do público-alvo (18 anos e pessoas que perderam a data de vacinação). No total, 128.047 guarapuavanos receberam a primeira dose da vacina.

“Isso nos deixa com o coração cheio de alegria. Sabemos que a vacinação tem repercutido positivamente na redução significativa dos casos e, principalmente, da ocupação dos leitos de UTI. Esperamos completar o mais breve possível a aplicação das doses de reforço para aumentar a proteção e termos mais tranquilidade no desenvolvimento das ações públicas, priorizando outras necessidades, inclusive na área da Saúde”, comemora o prefeito Celso Góes.

Considerando a população total do Município, estimada pelo IBGE em 182.644 pessoas, o índice está em 70,11% dos moradores com, ao menos, a primeira dose.

Segundas Doses

Com relação às segundas doses, o índice aproximado é de 50,3 % da população adulta com esquema vacinal completo. As vacinas dos dois principais laboratórios fornecedores têm um intervalo de 3 meses entre uma aplicação e outra, isso determina o ritmo da conclusão dessa etapa. Próximo da metade do mês junho, por exemplo, mais de 50 mil pessoas receberam a primeira dose. Segundo a coordenadora da campanha Guarapuava Imunizada, Chayane Andrade, as remessas do Ministério da Saúde (MS) têm sofrido atrasos nas últimas semanas, mas isso não comprometeu o andamento da campanha. “Aguardamos o recebimento de novos lotes de vacinas para aplicar a dose de reforço em pessoas atendidas no mês de junho. Guarapuava é uma das cidades que mais avançou na vacinação e pretendemos seguir firmes traçando novas estratégias para alcançar o maior número de pessoas” , explica Chayane.

Novos públicos

A ampliação do público-alvo da companha vai incluir adolescentes com comorbidades e imunossuprimidos. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SESA), novos lotes devem ser distribuídos para essa população a partir da segunda quinzena de setembro. Neste mês, também deve iniciar a aplicação da terceira dose em parte do público de idosos, contemplados no início da campanha. “Em breve vamos divulgar mais detalhes de como deve ocorrer a imunização desse novo público e a aplicação da terceira dose. Ainda temos muito trabalho pela frente e contamos com a colaboração de toda a população para mantermos os cuidados”, enfatiza Hiagor Silva, chefe da Vigilância Epidemiológica do Município.