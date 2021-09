EX INVADE APARTAMENTO DE MULHER E DERRUBA PORTÃO COM JEPP RENEGATE

Foto meramente ilustrativa

Um ex revoltado e com saudades do antigo amor?? Uma situação que pode ser esta! Com registro de derrubada de portão, BATIDA DE JIPAO CARO e invasão de apartamento, envolveu um casal, ou melhor duas pessoas que não vivem mais juntos! A mulher registrou o fato junto a policia e pediu providencias, teme a violência do ex. Acompanhe o relato oficial da PM.

Por volta das 20h00min, uma equipe de Rádio Patrulha deslocou até a Rua Senador Pinheiro Machado, Centro, para dar atendimento a uma situação de Dano, onde chegando ao local, conversado com o morador de um dos apartamentos, relatou que um homem, chegou em frente ao prédio e utilizando de um veículo Jeep Renegade acabou batendo no portão, causando danos. Relatou ainda que o homem adentrou com o veículo, deixando na garagem e arrombou a porta, vindo a adentrar a um dos apartamentos. Conversado com os vizinhos, relataram que a residência é de uma mulher, 34 anos, e que o autor, 32 anos, é o seu ex convivente porém não mora naquele local. Em contato com a ex convivente do autor, relatou que tem interesse na representação. Conversado com o autor, relatou que mora naquele endereço. Diante dos fatos, foi conduzido o autor ate o 16º BPM para confecção do Termo Circunstanciado.

LOBO NOTICIAS com B.O PM e foto ilustrativa