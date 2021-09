CUNHADA ASSIM O INFERNO TEM AOS MONTES? MULHER ERGUE PARENTE NA FACADA

Imagina você, sendo um senhor de 60 anos, mora no interior da Palmeirinha, com amigos e familiares e ao sair de casa, levar facadas pelo, corpo ao olhar o agressor: É SUA PRÓPRIA CUNHADA quase 20 anos mais jovem que você… O fato aconteceu e toda a encrenca entre familiares fopi registrado pela PM! CONFIRA!!!





Por volta das 21h do dia 20 de setembro de 2021 na Rodovia 466, Industrial a equipe foi acionada para prestar atendimento a uma situação onde, um homem teria dado entrada na UPA Primavera, vitima de lesão corporal, causada por arma branca. No local, em contato com a vitima, 60 anos, informou que, mora em um sitio no interior da localidade da Palmeirinha e, no mesmo sitio reside seu irmão e sua cunhada, sendo que, em data de hoje teve um desentendimento com a cunhada, 42 anos, e que ela apanhou uma faca e aguardou o momento em que a vítima saiu da sua casa e veio a lhe agredir com uma faca, causando lesão na região do abdomem, nas proximidades das costelas. Em contato com a médica que atendeu a vitima, esta informou que, o estado seria moderado e que, somente após alguns exames de imagem poderia precisar a situação do quadro clínico e ainda que, a vítima teria que ser internada para um acompanhamento detalhado. Diante do fato, a equipe deslocou até a Palmeirinha, juntamente com o filho da vítima e testemunha ocular do fato, na tentativa de localizar a autora. Localizada, dado voz de abordagem, esta se mostrou bastante agitada, mas não desobedeceu a ordem policial, sendo assim, foi dado voz de prisão a autora e encaminhada até a delegacia para que fossem tomadas as medidas legais cabíveis.