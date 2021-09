CENTRO DE APOIO AO TURISTA E PASSARELA SUSPENSA; NO PARQUE SÃO FRANCISCO VÃO SER REALIDADE DESTACA KATRIANE MILA

A secretária de Turismo e Eventos de Guarapuava, Katriane Mila, e a deputada estadual Cristina Silvestri se reuniram com o secretário de Desenvolvimento Sustentável, Márcio Nunes, para confirmar os investimentos no Parque Municipal de São Francisco, em Guarapuava. A secretária apresentou o estudo arquitetônico do Centro de Apoio do Turista e da passarela suspensa próxima da queda d’água do Salto para contemplação do ponto turístico.

“Foi uma reunião muito produtiva e com resultados positivos para o turismo de Guarapuava e região. Com o apoio do governo do Estado e da deputada Cristina Silvestri, em breve, teremos obras de revitalização no parque que ficará ainda mais bonito e receptivo aos guarapuavanos e turistas”, detalhou a secretária Katriane.

Em 2019, antes da pandemia, a deputada Cristina viabilizou a garantia de recursos com o secretário Marcio Nunes. A pauta voltou à mesa com o avanço da vacinação contra a Covid-19 e a retomada dos planos de turismo no Paraná. “O Estado mostrou que, na retomada turística, continuamos sendo uma prioridade e o recurso permanece garantido para este investimento. Queremos fortalecer o turismo em nossa região com a infraestrutura necessária, valorizando nossas belezas naturais e tornando o Parque São Francisco uma referência para os visitantes da tríplice fronteira”, explicou Cristina.

A Secretaria Municipal de Turismo finalizando o projeto para, na sequência, após o acordo ser firmado, anunciar os investimentos e data prevista para o inicio das obra.

Além do secretário Márcio Nunes, a reunião realizada nesta semana contou a presença de equipe técnica da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo (Sedest), incluindo o diretor-presidente do Instituto Água e Terra (IAT), Everton Luiz da Costa Souza, e diretores Amilcar Cabral e Rafael Andreguetto.