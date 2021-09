BANDIDOS ARMADOS E PERIGOSOS LEVAM R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) DE CASA NA V.C

R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), esta foi a quantia roubada de uma casa na Grande Vila Carli. O que chama a atenção é que os bandidos, pareciam saber da existência de todo este dinheiro na casa. Armas tiros e muita pressão foram executados pelos pilantras armados. Confira detalhes direto do B.0 DA PM!

Por volta das 20h15min do dia 31 de agosto de 2021, na Vila Carli, a equipe foi designada pelo Copom para verificar situação de roubo agravado em residência. No local, a equipe entrou em contato com a vítima, 27 anos, a qual relatou que estava sentada à mesa de sua casa quando três homens, encapuzados, e utilizando roupas escuras, sendo que um deles portava uma arma de fogo, tipo pistola, adentraram sua residência e deram voz de roubo, exigindo que a vítima apontasse o cofre da residência. A vítima respondeu que não tinha cofre na residência, enquanto o homem armado fazia ameaças e agredia com socos a vítima, os outros dois vasculhavam a casa; sendo que em dado momento localizaram uma bolsa no guarda-roupas que continha, aproximadamente R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Neste momento, o cidadão armado disse à vítima que ela havia o reconhecido e apertou o gatilho da arma, que não disparou; o cidadão então "ciclou" manualmente o ferrolho da pistola, teclou o gatilho novamente, e a arma falhou.

Evadiram-se. As duas munições que foram ejetadas da arma foram localizadas e entregue na delegacia. As equipes realizaram patrulhamento, mas ninguém foi localizado. Uma vizinha relatou que viu os autores pularem o muro, correrem para uma rua lateral e alguns segundos depois, visualizou um veículo claro, Gol "quadrado", transitar sentido bairro industrial, mas não soube confirmar se no veículo estavam os autores do