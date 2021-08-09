VICE PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PR E COORDENADORA DO PREMIADO “JUSTIÇA NO BAIRRO” ESTEVE EM GUARAPUAVA FORTALECENDO PARCERIAS EM PROJETOS SOCIAIS COM PREFEITURA E CÂMARA
A SEGUNDA VICE PRESIDENTE DO TJPR QUE A ANOS DESENVOLVE UM PROJETO SOCIAL PREMIADO NACIONALMENTE, VEIO A GUARAPUAVA E PRETENDE DESENVOLVER PARCERIAS COM A CIDADE COMEÇANDO COM A REGULAMENTAÇÃO FUNDIÁRIA ! VÍDEO MATÉRIA EXCLUSIVA ;
QUEM SABE FAZ EM VIDEO!!
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