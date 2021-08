Secretários municipais e liderança do prefeito na CM em sintonia com vereadores para aprovação de projetos e requerimentos de interesse Social

Secretário executivo de Guarapuava Daniel Frahm acompanhado de Itacir Vezarro na ultima sessão da CM com o líder do Prefeito Marcio Carneiro





O prefeito ou Poder Executivo, tem como tarefa colocar em prática — isto é, executar — medidas que melhorem a vida da população . Mas essas medidas não são criadas por ele próprio: o poder responsável por elaborar as leis é o Legislativo . Em Guarapuava formado por 17 vereadores e 4 vereadoras . Estes poderes são compostos por pessoas, que pensam diferentes, no entanto tem que buscar alternativas para que os projetos andem rápido e atinjam diretamente o cidadão que precisa desta ação. Neste sentido o líder do prefeito na Câmara de Guarapuava , vereador Marcio Carneiro , vem trabalhando constantemente junto aos vereadores para que os projetos de interesse do cidadão sejam aprovados no legislativo, com agilidade, e para isso, sempre busca auxilio dos secretários municipais que em sintonia vão a Câmara, esclarecer duvidas dos vereadores.

“ Vivemos momentos de reflexão e atenção com o vírus que infelizmente levou muitas vidas, não existe tempo a perder . Temos como representantes do povo, agir em conjunto, a gente vem observado a boa vontade dos vereadores e vereadoras para que isso aconteça.” Destacou o líder do prefeito Celso Góes.

Vários secretários municipais , tem sido vistos constantemente acompanhando e esclarecendo projetos para a apreciação dos vereadores e vereadoras de Guarapuava. Na última sessão estiveram o Secretário executivo de Guarapuava Daniel Frahm, acompanhado de Itacir Vezarro que responde pela pasta de Agricultura, ambos elogiaram os vereadores que não criam barreiras nos projetos que buscam beneficiar o cidadão.