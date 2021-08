SAIU COM EX MARIDO DA OUTRA E APANHOU DA ANTIGA ESPOSA E COLEGA NA PRÓPRIA CASA

Uma mulher de 18 anos que saia com o ex marido da outra no Morro Alto, teve sua casa invadida , a ex esposa do cidadão que ela, dava suas escapadas e mais uma amiga, lhe deram uma surra por ciúmes dentro da própria casa. A polícia foi chamada e acompanhe o que aconteceu!!





No dia 19 ago. 21, às 3h20min, no bairro Morro Alto, relatou a solicitante que recebeu uma ligação em seu aparelho de celular relatando que várias pessoas invadiram a residência de sua filha e lhe agrediram. No local em contato com a vítima 18 anos, relatou que duas mulheres, 20 e 25 anos, invadiram a residência e lhe agrediram com chutes e um pedaço de madeira, devido ao fato de que a vítima estaria se relacionando com o ex marido da mulher de 25 anos. A vítima relatou ainda que sua sogra, 39 anos, também lhe agrediu com socos e chutes. Na presença da equipe policial, a mulher de 20 anos ameaçou a vítima de morte. Diante dos fatos, as partes foram encaminhadas para a sede do 16º BPM para confecção o termo circusntanciado.

Lobo Noticias com B.O PM e foto ilustrativa