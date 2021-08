ROUBOU NO LAGO E POLICIA AGIU RÁPIDO CAPTURADO O CUECA SUJA

Dois vagabundos, acostumados a humilhar pessoas de bem e trabalhadores, levando seus pertences, agiram de novo no Parque do Lago, porém, um deles se ferrou, a PM, pegou o Malaco o outro em breve deve cair. Confira o relato policial





Por volta das 08h00min, uma equipe de Rádio Patrulha deslocou até a Rua XV de Novembro esquina com a Rua Tiradentes, para dar atendimento a uma situação de Roubo, onde em contato com a vítima, 26 anos, o qual relatou que estava deslocando para seu trabalho, quando dois indivíduos próximo do Portal do Lago, o abordaram fazendo menção de estarem armados e deram-lhe voz de roubo, momento em que a vítima entrou em luta corporal com um dos indivíduos, onde este veio a roubar um aparelho celular marca Sansung A02 e sua carteira contendo documentos pessoais, evadindo-se sentido ao Parque do Lago.

A equipe iniciou patrulhamento onde visualizou no interior do Parque do Lago um dos indivíduos, sendo que este ao visualizar a equipe policial, jogou um objeto desconhecido ao solo.

Em abordagem ao homem de 22 anos, conhecido no meio policial pela prática de diversos roubos e furtos foi localizado um aparelho de celular marca Sansung modelo A02, sendo reconhecido pela vítima, bem como o autor que deu a voz de roubo. Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao indivíduo e conduzido com a vítima e o objeto localizado até a delegacia para as providências cabíveis

