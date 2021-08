PT VAI DE REQUIÃO PARA ENFRENTAR RATINHO NA DISPUTA PELO GOVERNO DO PARANÁ

FOTO DIVULGACAO

Após descobrir que a maioria dos filiados do PDT e do PSB por influência e até provável articulação de pessoas do alto coturno ligadas ao Palácio do Iguaçu tentam impedir a filiação dele nestes partidos, o Ex Governador e Ex Senador Roberto Requião, que na semana passada deixou o MDB, busca como alternativa para ser candidato a Governador , o PT, Partido dos Trabalhadores, do ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da presidente nacional da sigla, ex Senadora Paranaense Gleisi Hoffmann, a filiação deve acontecer nas próximas semanas, com um evento na capital do Paraná.

REQUIÃO FILHO VAI COM O PAI?

A situação do herdeiro político, o deputado estadual Requião Filho, só vai ser resolvido em março do próximo ano, quando será aberta a janela de transferências às eleições de 2022.