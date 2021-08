PT QUER REQUIÃO CONTRA RATINHO NA DISPUTA PELO GOVERNO ESTADUAL EM 2022! LULA CONVIDA PESSOALMENTE O EX GOVERNADOR!

Em busca de um novo partido, o ex-senador Roberto Requião (sem partido) recebeu em reunião com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em São Paulo o convite oficial para ingressar no PT e integrar a frente de esquerda nas eleições do ano que vem. Participaram do encontro também o deputado estadual Requião Filho (MDB), a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann e o presidente do PT do Paraná, Arilson Chiorato.

Na quarta (4), Requião também recebeu o convite do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi. Segundo a assessoria do ex-senador, por enquanto não há decisão sobre os rumos partidários dele e seus correligionários. Um dos motivos é que Requião precisa aguardar a janela partidária. Pelas regras eleitorais, seis meses antes das eleições, ou seja, em março de 2022, os parlamentares poderão mudar de partido sem correr o risco de perderem o mandato.

Tanto Lula quanto Lupi garantiram que estarão ao lado de Requião em 2022, independentemente de qual partido ele escolha para se candidatar ao governo do Paraná.

Requião decidiu sair do MDB após perder a disputa pelo comando estadual do partido para o deputado estadual Anibelli Neto em convenção realizada no último sábado (31), em Curitiba. A chapa 2 “MDB de Todos”, liderada por Anibelli, venceu com 203 (76%) dos delegados para formar a nova executiva estadual.