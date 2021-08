PROCON ALERTA SOBRE GOLPE DE VENDA DE VEÍCULOS LEILOADOS PELA INTERNET

Nas últimas semanas, o Procon de Guarapuava vem recebendo várias reclamações de pessoas que foram lesadas ao comprar carros em sites de leilão. Entre as situações relatadas, está a demora na entrega de documentos necessários para a transferência ao comprador, veículos com quilometragem adulterada, acompanhados de dívidas não pagas pelo leiloeiro e, até com bloqueio judicial. “Existem casos em que sequer o veículo é entregue ao consumidor que, após fazer o pagamento, não consegue mais contato com o vendedor”, explica a coordenadora do Procon, Luana Esteche.

Segundo Luana, para chamar a atenção do comprador, geralmente, o valor ofertado chega a ser até 60% mais barato que o praticado no mercado. ” É uma chamariz. Atraídos pela oferta, muitos consumidores efetuam a compra sem verificar a idoneidade da empresa de leilões e a procedência do bem. Só depois descobrem os problemas relacionados, tendo diversos aborrecimentos”, relata.

Além fazer o alerta, o Procon está divulgando uma cartilha com orientações sobre os cuidados que devem ser tomados para não cair em golpes ao comprar veículos de leilão. As principais dicas são:

– Desconfiar de preços muito baixos;

– Confira a reputação da empresa em sites como o “Reclame Aqui”;

– Não transfira dinheiro para conta de pessoas físicas.

Já caí no golpe! E agora ?

O primeiro passo é ir até a delegacia e registrar um Boletim de Ocorrência (B.O.), relatando o caso e fazendo a representação para que as autoridades iniciem a investigação. Os responsáveis pelo golpe poderão responder por estelionato (crime previsto no artigo 171 do Código Penal) que prevê pena de um a cinco anos de reclusão, além de multa.