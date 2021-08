PRF apreende grande quantidade de maconha na madrugada em Guarapuava! Traficantes presos!

Após desobedecer ordem de parada, indivíduo abandonou veículo e fugiu pelo matagal deixando para trás 401kg de maconha. Dois indivíduos foram presos fazendo o serviço de batedores da droga.

Em 31 de agosto do ano de 2021, por volta de 01 hora e 30 minutos, no km 319.0 da BR 277, no município de Guarapuava/PR, a equipe PRF fiscalizava em frente a Unidade Operacional Guará, quando abordou o veículo Fiat/Palio, cor branca, com 2 indivíduos.

Logo após a parada do pálio, a equipe percebeu que se aproximava outro veículo e decidiu aborda-lo. Ao receber a ordem de parada, o veículo Ford/Ecosport, cor verde fez menção que ia parar e arrancou bruscamente em fuga.

Em ato contínuo, equipe iniciou acompanhamento tático e, aproximadamente 2 km depois, visualizou o motorista fugindo para o matagal, deixando para trás o veículo carregado com 401,7kg de maconha.

Após investigação preliminar e confissão do condutor do Palio foi possível correlacionar que os abordados estavam envolvidos no tráfico de drogas, servindo de batedores, com a função de auxiliar no transporte da droga, informando os pontos de fiscalização policial.

Os dois ocupantes do veículo Palio foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Guarapuava.