PREFEITO CELSO GOÉS PARTICIPA DE POSSE DOS DIRETORES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO

Na manhã de hoje sexta-feira (06), no Teatro Municipal de Guarapuava, o prefeito Celso Góes acompanhou a cerimônia de posse dos diretores de colégios estaduais, escolas cívico-militares e escolas em tempo integral de Guarapuava.



Os eleitos farão a gestão no período de 2021 a 2024. “O retorno das aulas nos inspira e eu espero que isso inspire a todos vocês, novos diretores, que estão assumindo este grande desafio”, exaltou o prefeito.

Participaram presencialmente somente os diretores e algumas autoridades, respeitando os protocolos sanitários para a segurança de todos. A deputada Cristina Silvestri destacou os desafios que a pandemia trouxe para a educação. “Eu ficava observando a manobra que vocês tinham que fazer pra manter a atenção desses jovens dessas crianças olhando uma tela, tentando descobrir se realmente eles estavam prestando atenção, se estavam entendendo, se estavam ali ou não. O desafio continua, essa pandemia nos deixou uma missão da importância da educação, nossos alunos precisam de ainda mais conhecimento”, discursou a deputada.

A cerimônia ainda teve a apresentação artística do aluno Francisco Holzer do Colégio Antonio Tupy Pinheiro, que realizou duas variações do ballet “Giselle”.

IDEB

Além da posse dos diretores, também foi realizada a premiação do IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o indicador da qualidade de ensino. Guarapuava foi a responsável pelo maior crescimento na etapa de Ensino Médio, em âmbito estadual, saltando de 3,7 em 2017 para 4,7 em 2019. A cidade tem ainda o IDEB de 6,3 na etapa do ensino dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Já na etapa dos Anos Finais, temos uma evolução significativa indo de 4,3 em 2017 para 5,0 em 2019. Segundo a chefe do NRE de Guarapuava, Edil Espínola Amaral, é um aumento histórico em nossa região. “Nesse contexto, dezessete escolas estaduais do NRE de Guarapuava também foram premiadas ainda na categoria ouro do IDEB 2019, que reconhece aquelas que tiveram maior desempenho na regional. É uma grande conquista!, pontuou Edil.

“Ter uma boa nota no IDEB é muito importante mas, demanda um trabalho gigantesco”, complementou o professor Osvaldo Verbaneck, do Colégio Estadual do Campo Professor Júlio Moreira, que falou em nome de todos os diretores.

Ainda durante o evento, foi assinado um termo de cooperação com o Cilla Tech Park. A iniciativa deve disponibilizar aos alunos da rede estadual acesso a qualificação voltada para a inovação e tecnologia. Também estavam presentes na cerimônia prefeitos e secretários de educação da região.