PREFEITO CELSO GÓES E EQUIPE CUMPREM INTENSA AGENDA DE VISTORIA EM OBRAS

O sábado (28), foi intenso para o prefeito Celso Góes, nas visitas às obras em andamento na cidade. Iniciando a manhã, o prefeito acompanhado de sua equipe, esteve na Avenida Salvador Schneider, na Vila Bela, que está recebendo obras de pavimentação no trecho entre as ruas Martins Pena e Rua Paulo Mendes Campos.

“Nesse momento, as equipes estão executando as obras do sistema de drenagem com a instalação de galerias, caixas de captação, para em seguida colocar meio, asfalto e sinalização de trânsito horizontal e vertical”, explicou o vice-prefeito e secretário de Obras, Samuel Ribas.





“Eu conheço bem essa região e sei o quanto as pessoas que moram aqui reivindicavam por esse melhoramento nas ruas, porque sofriam com enchentes. Essa pavimentação aqui, vai trazer segurança para as famílias, vamos trazer mais qualidade de vida para as pessoas que moram nessa rua”, completou o prefeito.

Para melhorar o fluxo de veículos no local, também será implantada uma rotatória no encontro da Salvador Schneider com a Eduardo Chaia. A Setran realiza ainda um estudo para a implantação de redutores de velocidade no local, pois por ali passam veículos em alta velocidade.

Ainda na Vila Bela, o prefeito esteve nas ruas Antônio Carlos Cúnico e Coronel Antonio Villaca que também estão em obras de pavimentação asfáltica. Nesses locais, já foram instaladas galerias, 12 caixas de captação de água, meio fio e na próxima semana será colocado o asfalto.





O prefeito visitou ainda, a conclusão da pavimentação na rua Essaete, do bairro São Cristóvão, que foi concluída na última semana. Segundo Carlos César Coloty, que possui uma empresa na região, essa era uma demanda antiga muito esperada. “É bom não apenas para mim, que tenho empresa aqui, mas principalmente para a população, pois sofriam com alagamentos e também com a poeira. O asfalto era um sonho e agora foi realizado. Um trabalho muito bem feito e de qualidade”.

Seguindo a agenda, Góes esteve vistoriando a revitalização da Praça da Fé, no Bairro dos Estados. A obra avançou nos últimos dias, com a construção do mirante, um espaço que terá vista para toda a cidade e também para a praça. A estrutura vai contar grades de proteção, iluminação, bancos e calçada em paver.

A revitalização da praça também conta com pintura dos bancos e da pista de caminhada, iluminação especial direcionada para os muros bíblicos e para o paredão, manutenção do palco acústico, e instalação de lixeiras.

“Essa é a primeira vez que a praça recebe melhorias, desde foi inaugurada em 2000. Esse é um espaço importante para a realização de eventos, e nossa pretensão é utilizá-lo muito após a pandemia, movimentando o turismo, a cultura e os eventos”, destacou o prefeito.

Encerrando a visita pela manhã, a comitiva também visitou o andamento das obras na nova Avenida Beira Rio. A via que vai interligar a PR 466 e a BR 277, contornando o rio Xarquinho que atravessa o bairro Industrial, começou a sair do papel. “São muitas etapas desta importante obra para o município, mas estamos dedicados a terminá-la o mais breve possível. Estaremos iniciando nas próximas semanas, com a pavimentação asfáltica e drenagem pluvial, para avançarmos nas obras”, explicou Samuel.

Já pela tarde, o prefeito finalizou a agenda no Colibri, onde conversou com os moradores da região. “Precisamos ajudar quem precisa, e essas famílias estão vivendo em condições precárias, sem o mínimo de infraestrutura para viver. O terreno em que moram é invadido, mas já estamos trabalhando para regularizar a situação e fornecer esse espaço à essas famílias”, explicou o prefeito.

Na última semana, toda a rede de iluminação e energia elétrica foi implantada no local. Nos próximos dias, equipes da prefeitura vão trabalhar nas obras para o fornecimento de água.

Acompanharam o prefeito na visita os secretários municipais, Paulo Dirceu (Planejamento e Urbanismo), Daniel Frahm (Executiva), Pablo de Almeida (Educação), o presidente da Surg Halmuth Brandtner e alguns servidores municipais.