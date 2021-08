POLICIAIS SALVAM VIDA DE CRIANÇA EM GUARAPUAVA!

Existe uma máxima que é fato, “BOA NOTICIA NÃO RENDE CURTIDAS” mas, mesmo assim faço questão de registrar e parabenizar a rápida ação de Policiais Militares, que salvou a vida de uma criança! Confira o relato dos Pms!

No dia 24 ago. 21, às 21h00min, compareceu no COPOM do 16º BPM um homem, 20 anos, relatando que seu filho estava engasgado e a mãe, 16 anos, estava com o bebe de 5 meses, em seu colo em frente ao Batalhão.

Um policial, de imediato, foi até a criança que estava respirando com muita dificuldade pegou o menino no colo e iniciou manobra de heimlich realizada com sucesso. Outro policial, que estava de folga no momento, também ajudou nos procedimentos de desafogar a criança, a qual começou a cuspir sangue, saindo uma bala do interior sua boca momento em que foi normalizando a respiração. Foi acionado atendimento médico para realizar o encaminhamento da criança para unidade de saúde.