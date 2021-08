Pai é preso no dia dos pais, com o filho> Motivo, os dois destruíam famílias com trafico de drogas no Industrial

Pai e filho, são presos no dia dos pais, porque os dois eram traficantes, com a drogas, outros crimes são praticados devido a este uso, famílias são destruídas, devido as pessoas que ficam viciadas. Parabéns pela ação da PM. Acompanhe o relato !

Por volta das 16h00min, uma equipe de serviço levantou informações de que um homem de 40 anos estaria realizando o tráfico de entorpecentes em Guarapuava, utilizando-se do veículo GM/Ômega para realizar a entrega dos entorpecentes. A equipe durante patrulhamento pela Rua Ipê, Bairro Industrial, visualizou o veículo supracitado saindo da garagem, onde foi dada ordem de abordagem, sendo identificado seu condutor como sendo o suspeito e o passageiro identificado como seu filho, 20 anos. Durante busca pessoal, foi localizado no bolso da calça do homem de 40 anos o valor em dinheiro de R$858,00 (oitocentos e cincoenta e oito reais) dividido em notas de diversos valores, típico do tráfico de drogas. Durante busca veicular foi localizada embaixo do console central, próximo ao freio de mão, uma sacola plástica contendo 20 buchas de substância análoga a cocaína, todas embaladas e prontas para venda. Durante a abordagem, compareceu no local uma mulher, relatando que aquela casa seria dela e que o abordado alugou um dos quartos e morava nele junto com o filho. Após esta informação e solicitação por parte da mesma, a equipe realizou buscas no quarto que o autor alugara, pois a locatária não concordava com essas ilegalidades, sendo localizados dentro do armário um caderno com diversas anotações referentes venda de drogas como dívidas e afins, uma balança de precisão cheia de resquícios de cocaína e um aparelho celular de procedência duvidosa. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão aos abordados e encaminhados à 14ª S.D.P. com os entorpecentes e objetos apreendidos, inclusive o veículo GM/Ômega utilizado para a entrega das drogas para os procedimentos legais cabíveis.