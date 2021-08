OPERAÇÃO EASY MONEY ACONTECENDO DIZEM QUE > TEM POLITICO CHAMANDO AMBULÂNCIA COM MEDO DO GAEGO

Apoio operacional de unidades do Gaeco no Paraná, Rondonópolis e dos Gaecos de São Paulo, Rio Grande do Sul, e Alagoas!

O Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco) deflagrou nesta terça (10) a operação “Easy Money” e cumpre mandado de prisão e busca em várias cidades .

No total, são 17 ordens judiciais - de prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e sequestro de bens, com alcance em cinco estados do Brasil inclusive no Paraná.

Em A ação tem como alvo organização criminosa investigada por suposto esquema de “pirâmide financeira”, operado sob o disfarce de marketing multinível, relacionado à prestação de serviços de aplicação no mercado financeiro. E o desdobramento pode cair sobre políticos que usavam funcionários na chamada rachadinha, inclusive diárias de viagens, estão sendo apuradas e testemunhas ouvidas.

De acordo com as investigações, as ações do esquema piramidal eram realizadas por meio da empresa King Investimentos, posteriormente chamada de King-Bentley e King Prime, com sede em Rondonópolis, e renderam ao grupo lucro de milhões de reais, em prejuízo de inúmeras pessoas enganadas em diversos locais do país.

Indícios apontam para a prática de crimes de lavagem de dinheiro e contra a economia população .

A operação, fruto de investigação realizada no âmbito do Procedimento de Investigação Criminal (PIC) nº 01/2019, tem o apoio operacional da unidade do Gaeco no Paraná, Rondonópolis e dos Gaecos de São Paulo, Rio Grande do Sul, e Alagoas.

Em alguns municípios como o nosso, as notícias de bastidores , dão conta de que um vereador seria alvo de outras investigações do Grupo , os comentários seriam de que o tal , estaria envolvido em um forte esquema de diárias de viagens e até rachadinhas?

O GAECO não confirmou as noticias da internet, onde fatos e boatos se misturam. Mas os boatos, são de que depoimentos já estão agendados.

Os comentários estão sendo postados em grupos de whatsapp.

Aguardando novas informações, o que sabemos é que o GAECO atua fortemente contra a corrupção e merece sempre, nosso elogios!

Aguardar para ver, ler e ouvir!!!!