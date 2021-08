LADRÃO ARREPENDIDO DEVOLVE CELULAR APÓS VITIMA CAIR E SE MACHUCAR

O malaco ainda está solto e não merece carinho por parte do setor de segurança que está de olho neste vagabundo no Bonsucesso, até mesmo porque uma pessoa acabou machucando a perna após ação do mequetrefe. Entenda o fato no relato da própria PM.





No dia 30 ago. 21., às 18h50min. Na Avenida Nereu Ramos, Bonsucesso a equipe deslocou para dar atendimento a uma ocorrência de roubo. No local em conversa com a vítima, 19 anos, o qual passou a relatar que estaria transitando, pelo endereço supracitado, quando foi surpreendido por um homem de estatura baixa, moreno e cabelo comprido, o qual deu voz de roubo e apanhou o celular da vítima, porém, enquanto o autor do roubo fugia, a vítima correu atrás e veio a cair, vindo a machucar sua perna direita, momento que o autor dos fatos, voltou e devolveu o referido aparelho a vítima, em seguida evadiu-se. A vítima foi atendida pelo SIATE e encaminhada unidade de pronto atendimento do Trianon. Foi realizado patrulhamento em busca do autor, porém sem êxito. Foi orientado a vítima quanto aos procedimentos legais.

Texto PM , Com Lobo Noticias Foto ilustrativa