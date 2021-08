Esse é o novo Brasil!! Acham mais de R$ 50.000.000,00 e anulam a condenação de associação criminosa por…falta de provas! Criminoso para o SUPREMO SÓ SÉRGIO REIS??

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) anulou a condenação por associação criminosa do ex-ministro e ex-deputado federal Geddel Vieira Lima no caso do bunker com R$ 51 milhões. A decisão, por três votos a um, também abrange o irmão de Geddel, o ex-deputado Lúcio Vieira Lima. Os ministros, porém, decidiram manter a condenação por lavagem de dinheiro. A informação foi divulgada pelo Estadão.



O ministro Edson Fachin, relator do caso, foi contra os embargos de declaração apresentados pela defesa. O ministro Gilmar Mendes abriu divergência e foi acompanhado por Ricardo Lewandowski e Nunes Marques. O colegiado também derrubou, por maioria, a multa fixada no valor de R$ 51 milhões por danos morais.



Em 2017, a Polícia Federal encontrou um banker ligado a Geddel com R$ 51 milhões em um apartamento em Salvador (BA). Em outubro de 2019, a Segunda Turma do STF condenou o ex-ministro a 14 anos e 10 meses de reclusão e 106 dias-multa, em regime inicial fechado, pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Com a nova decisão, a pena de Geddel foi reduzida para 13 anos e quatro meses de prisão.