ELA REATOU COM SEU EX, ELE NÃO MUDOU E POUCO DEPOIS VOLTOU A SER COVARDE BATENDO NA MULHER

Será que o ditado até cantado por canções populares é fato : PAU QUE NASCE TORDO NUNCA SE ENDIREITA?

Pelo menos, neste caso a frase virou fato, ela cheia de esperança, deu uma nova chance ao ex, que era covarde e constantemente a agredia e ele o que fez??? Confira a ocorrência, atendida pela PM





No dia 30 ago. 21., as 00h58min, a equipe da RPA deslocou até o bairro Santana, onde a solicitante aguardava a equipe policial, pois havia sido vítima de violência doméstica. A equipe em contato com a solicitante, 66 anos, relatou que possui uma medida protetiva, contra seu ex convivente, 42 anos, que a cerca de uma semana, resolveram reatar o relacionamento, no entanto em data de 28/08/2021, sábado, por volta das 22h., ela foi agredida pelo indivíduo, com tapas e socos, na região da face e orelha e também foi lesionada na região das nádegas, com uma faca, causando um corte profundo. Relatou que vendo a gravidade das lesões, o autor disse para a vítima, ter se arrependido das agressões e que iria cuidar dela, fazendo os curativos necessários. Porém, o autor, mais uma vez agrediu a vítima, com tapas na cabeça e chutes nas pernas, vindo ainda a trancar as portas da residência, não permitindo a vítima de sair de casa. Relatou que só conseguiu sair pedir ajuda depois que ele dormiu. A vitima foi, juntamente com a equipe, até sua residência, onde foi feito o adestramento pela porta dos fundos e localizado o autor dormindo na sala. Abordado o autor e diante do interesse de representação da vítima, foi dado voz de prisão ao indivíduo e encaminhado até a delegacia, para as medidas legais cabíveis

Texto B.O PM FOTO ILUSTRATIVA