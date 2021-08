CASTRAPET PARANÁ FAZ AMPLA AÇÃO EM PARCERIA COM A ADMINISTRAÇÃO CELSO GÓES NO JD DAS AMÉRICAS

Guarapuava o maior município do centro do Paraná, recebeu o Programa Permanente de Castração de Cães e Gatos - CastraPet, da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo - Sedest, em uma parceria com o Governo municipal comandado pelo prefeito Celso Goes, nesta parceria que segue até 31 de agosto, 347 animais são aguardados para o Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos VIDEO MATÉRIA