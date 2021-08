ASSUSTADOR > situação de emergência hídrica em todo o Paraná

Com a permanência da estiagem em todas as regiões paranaenses, o Governo Estadual resolveu estender para todo o Paraná a situação de emergência hídrica. Até então, apenas a Região Metropolitana de Curitiba e o Sudoeste estavam neste patamar. O novo decreto foi assinado, nesta quinta-feira (5), pelo governador Ratinho Junior e é válido por 90 dias. Esta é a terceira vez, desde o ano passado, que isso acontece, com o objetivo minimizar os impactos da falta de chuvas e garantir as condições mínimas de abastecimento da população.

O documento autoriza as empresas de saneamento a adotarem medidas que garantam o abastecimento público, como os rodízios de água, por exemplo, priorizando o uso dos recursos hídricos para esse fim. Com isso, o Instituto Água e Terra (IAT) pode restringir a vazão para outras atividades, com o objetivo de normalizar as captações. As medidas levam em conta as previsões meteorológicas e têm respaldo, também, na Resolução da Agência Nacional de Águas (ANA), que declarou situação crítica de escassez quantitativa dos recursos hídricos na Região Hidrográfica do Paraná até novembro de 2021.

O Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) aponta para precipitações abaixo da média do restante do inverno até a primavera, agravando uma situação que já perdura há mais de dois anos. Também há uma pequena possibilidade de ressurgência do fenômeno La Niña entre os meses de novembro e janeiro. Causado pelo resfriamento das águas do Oceano Pacífico, a La Niña está associada a chuvas irregulares e abaixo da média no Sul do Brasil. Segundo o Simepar, três em cada quatro mananciais usados para a captação de água no Paraná estão com os índices abaixo do normal, sendo que 31,75% deles se encontram em situação de estiagem. O nível médio dos reservatórios do Sistema de Abastecimento de Água Integrado de Curitiba (SAIC) está atualmente em 48,88%, de acordo com a atualização diária da Sanepar.