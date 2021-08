APÓS PERSEGUIÇÃO DA PM TRAFICANTE SE DÁ MAL E BATE VEICULO, MULHER TAMBEM É PEGA COM DROGAS!

Existem notícias que aprecem rotineiras, e muitas pessoas não percebem a importância delas no dia da dia faz famílias e pessoas de bem de Guarapuava. Eu confesso, comemoro e parabenizo aos Policiais, homens e mulheres que enfrentam dia a dia os destruidores de família desta cidade, mais uma vez, derrota para os vendedores de drogas e vitória para mães e pais de família, menos jovens a serem atingidos pelo vício quando traficantes são pegos! Neste caso, com fuga de carro, perseguição e vitória da PM, acompanhe o relato do B.O





No dia 24 ago. 21, a equipe tinha a informação de que determinado homem estaria vendendo cocaína na Vila Carli, bem como realizava a entrega em diversos pontos da cidade utilizando um veículo VW Gol de cor branca. Às 22h00min, em patrulhamento pelo Núcleo Santa Cruz, avistou o referido veículo sendo que este ao avistar a presença da equipe policial desobedeceu a ordem de abordagem engatando marcha ré vindo a empreender fuga em alta velocidade, quando ainda na Rua Renato Guimarães Pupo, o condutor ao tentar realizar manobra de mudança de direção veio a colidir a traseira do veículo contra uma árvore. Neste momento o condutor desembarcou do veículo e empreendeu fuga a pé, sendo acompanhado e abordado logo em seguida após cair em via pública. Em busca pessoal no abordado, 31 anos, foi localizado a quantia de setenta e dois reais e uma balança de precisão. No interior do veículo foi localizado ainda a quantia de 10,0 gramas de cocaína. Dentro do carro estava uma passageira, 23 anos, gestante, qual se identificou como sendo ex-mulher do abordado. Questionado este afirmou que a droga era de sua propriedade e que estava indo realizar a entrega a um usuário, o qual não foi possível a identificação. Questionado se possuía mais entorpecentes em sua residência afirmou que talvez tivesse mais um pouco e que autorizava a busca pela equipe policial. Deslocado até o apartamento do abordado, foram realizadas buscas sendo localizado a quantia de oito buchas de cocaína pesando 5,3 gramas, todas embaladas e prontas para o comércio. Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao autor e encaminhado este juntamente com o veículo até delegacia para os procedimentos cabíveis. No local da abordagem inicial foi solicitado a presença de uma policial do sexo feminino a fim de realizar busca pessoal na passageira, não sendo nada de ilícito localizado. Foi perguntado se esta necessitava de atendimento médico devido seu estado gestacional, a qual recusou o atendimento afirmando não