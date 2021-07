TV Humaitá fechando as portas em Guarapuava ?

A pouco fiquei sabendo desta triste notícia, Guarapuava deve perder mais uma emissora da TV. A Humaitá vai fechar a sucursal na cidade. A notícia foi destacada pelo site Fique na Mídia. Segundo a matéria o único programa local da emissora o Humaitá Geral, apresentado pelo competente colega, Alcione Ribas , segue até o próximo dia 30.







A matéria destaca os problemas que a emissora vem passando, com a grade de programação que não está voltada ao local , focada em Pato Branco com quase nada de Guarapuava. E consequentemente debandada de anunciantes. As pessoas querem ver a sua cidade.

O programa do Alcione por exemplo, está sendo transmitido apenas pelo Facebook. Um fator que não vem agradando ao telespectador.



Entrei em contato com Ribas, que confirmou sua saída, no próximo dia 30 e consequentemente o término da participação local na cidade.

Sucesso a ele, um amigo de longa data já trabalhamos juntos, em Rádio e TV, tem um grande talento, principalmente nas matérias ligadas ao setor de segurança.

Alcione felizmente continua trabalhando , porém no setor publico, ele faz parte da equipe de Comunicação da administração do Goes na prefeitura.

JORNALISMO ACABANDO NA TV GUARAPUAVANA

Este fato aconteceu com o jornalismo das outras duas TVS abertas da cidade a RPC, não tem mais o jornal “de Guarapuava,” apenas matérias dentro do estadual e uma ou outra matéria durante a programação. A Rede Massa TV também, anunciou horário de Guarapuava, mas apresenta cerca de 3 minutos com notas cobertas, releases, geralmente da prefeitura e pouco foco na cidade com notícias relevantes ou impacto e interesse popular. Infelizmente a rede também não prestigia muito Guarapuava!

Triste saber que Jornalismo e comunicação da cidade vem encolhendo , a Pandemia colaborou muito para isso, pois os anunciantes, estão tentando sobreviver e como rádio e internet fornecem retorno imediato, as mídias estão concentradas nestes dois órgãos e por isto, não sobram patrocínios, para as TVs que tem um alto custo de produção. Conheço de perto a dificuldade de produção jornalística na cidade!

Infelizmente Guarapuava perde !









REDE TV MAIS

Meu desejo de sucesso a Rede TV, a nova emissora da cidade! A TV é coordenada na região pelo TATU , em Guarapuava pelo Sergio da Matta. Torcemos para que em breve possam abrir espaço para jornalismo focado em Guarapuava, no momento apenas o programa policial está no ar!!