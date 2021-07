Rayssa Leal, a Fadinha, a princesinha, é Gigante é prata no skate street nas Olimpíadas

Fada, princesa e uma guerreira, Ariake, Rayssa Leal só tem 13 anos e parou o mundo. Ao lado da amiga Margielyn Didal, das Filipinas, ela não teve pressão, não estava assustada , simplesmente não se importou que o mundo assistia, fez o que gostava , dando à volta mesmo antes da manobra que poderia definir seu futuro.

O gigante circuito montado em Tóquio para a pequena e ao mesmo tempo gigante Fadinha, não era tão diferente da pista de Imperatriz, no Maranhão onde ela treiana ou melhor diverte se!!!





Rayssa é a atleta mais jovem da história do Brasil subir ao pódio em Olimpíadas. Aos 13 anos e 203 dias, bateu de longe o recorde de Rosângela Santos, bronze em Pequim 2008 com 17 anos no 4x100m do atletismo. Fadinha é, também, a mais jovem brasileira a participar dos Jogos. A marca anterior era de Talita Rodrigues, nadadora que foi finalista no 4x100m livre em 1948, nos Jogos de Londres. Na ocasião, tinha 13 anos e 347 dias.





- Eu estou muito feliz, porque pude representar todas as meninas, a Pamela e a Leticia, que não se classificaram, todas as meninas do skate e do Brasil. Poder realizar meu sonho de estar aqui e ganhar uma medalha é muito gratificante. Meu sonho e sonho dos meus pais - disse a jovem skatista.

O ouro ficou com a japonesa Momiji Nishiya, também de 13 anos, cinco meses mais velha que Rayssa. A skatista somou 15,26 na final, à frente dos 14,64 da brasileira. A também japonesa Funa Nakayama completou a dobradinha da casa no pódio, com 14,49.