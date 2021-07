POLICIA NA URGÊNCIA MEDICA DO TRIANON

A policia Militar foi chamada para intervir em um possível quiproquó na Urgência medica do Trianon. Os policiais agiram rápido e não deixaram o clima tenso prosperar na unidade de saúde da cidade. Confira o B.0!

Por volta das 18h30min, do dia 05 de julho de 2021, uma equipe de Rádio Patrulha deslocou até a Rua Das Dalias, Trianon, para prestar atendimento à uma situação de perturbação do trabalho na Urgência Trianon. No local em contato com uma senhora de 72 anos, que passou a relatar que uma mulher de 43 anos teria se exaltado no local e passou a fazer imagens no estabelecimento médico, além de proferir algumas alguns questionamentos em relação ao trabalho daqueles que ali estavam. Diante da situação e do interesse em representar pela perturbação trabalho por parte da solicitante a equipe policial deslocou juntamente com as partes até o 16º BPM, para confecção do termo circunstanciado.