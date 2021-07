Polícia Civil de Guarapuava prende estelionatários.

A PCPR, por meio da Seção de Estelionatos da 14ª SDP de Guarapuava, prendeu dois indivíduos em flagrante na cidade de Guarapuava/PR que praticavam o crime de estelionato, mais precisamente conhecido como "golpe do motoboy ou do falso cartão clonado". A ação aconteceu nesta terça-feira (20).



Os dois estelionatários são do Estado de São Paulo e fazem parte de uma organização criminosa especializada neste tipo de crime. D.S.C (25) e D.S.S (35) foram presos quando recolhiam um cartão de uma vítima no bairro Industrial. Na ação também foram apreendidos um veículo Renault/Logan de cor cinza, diversas máquinas de cartões, celulares e outros objetos utilizados para a prática criminosa.





GOLPE: Criminosos se passam por representante de algum banco, ligam para as vítimas, normalmente no telefone fixo, e dizem que o cartão foi clonado e que estão ocorrendo tentativas de saques e compras, assim, convencem a vítima a passar as senhas do cartão bancário e após isso informam que um motoboy ou veículo passará na residência recolher o cartão. Somente após verificar as contas bancárias é que a vítima se dá conta de que foi enganada e teve prejuízos financeiros.





A PCPR alerta que todo o cenário, desde a ligação, música de espera, entre outros elementos são formas de dar aspecto de legalidade do suposto contato bancário, entretanto, nenhum banco oficial faz o recolhimento do cartão, seja clonado, vencido ou que apresente falhas durantes as transações. Ainda, é importante esclarecer que os bancos não solicitam as senhas do cliente durante os atendimentos.









Os trabalhos de investigação continuam para apurar outros envolvidos nos golpes.

Os dois presos permanecem à disposição da justiça.

Texto e Fotos > PCPR - GUARAPUAVA