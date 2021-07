Operação contra quadrilha que forneceu cartuchos de tinta falsificados para o INSS esta em desenvolvimento pela PF no PR e MT

Um grupo suspeito de fraudar licitações do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) é alvo de uma operação da Polícia Federal, realizada hoje (quinta, 1), no Paraná e no Mato Grosso. A ação, batizada de ‘operação Fake Ink’, é contra a quadrilha investigada pela aquisição de suprimentos de informática (cartuchos de tinta) falsos em Mato Grosso.

Os policiais cumpriram sete mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária. No Paraná, a ação aconteceu em Maringá e Sarandi, região noroeste. O objetivo da operação foi prender os líderes do esquema, reunir provas e encontrar os locais de fabricação dos produtos falsificados.

As investigações, iniciadas em 2020, constataram que os envolvidos criavam empresas de fachada que concorriam em pregões eletrônicos com preços abaixo do mercado. Porém, após vencerem as licitações, as empresas forneciam cartuchos falsificados. Ainda de acordo com a investigação, há a suspeita de que o grupo tenha atuado em todo o país. Além disso, a Receita Federal também vai apurar possível sonegação fiscal cometida pelo grupo criminoso.