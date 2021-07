MULHER COM CRIANÇA É SEQUESTRADA SOFRE AMEAÇAS E AGRESSÕES

Um domingo conturbado… Ao tentar separar se de um marido que a mantinha sobre forte stress, ameaças e agressões , ela não teve chance, foi sequestrada e… Confira os detalhes na narrativa oficial da PM.





Por volta das 10h25min, equipes de Rádio Patrulha, deslocaram até a Rua Capitão Rocha, Bairro dos Estados, para averiguar uma situação de Violência Doméstica, onde as equipes, chegando no local, entrado em contato com uma mulher de 28 anos, a qual estava na casa de sua irmã, relatou que na data de ontem, estava fazendo suas malas para se separar da um homem de 21 anos, com quem convive a aproximadamente 09 meses, e que o homem por não aceitar a separação, começou a agredir a mesma, deixando lesões em sua perna esquerda e de posse de uma faca fez ameaças de morte a ela e seu filho de 9 anos. Na sequência, fez com que ela entrasse em seu veículo através de empurrões e puxando pelos cabelos, situação visualizada pelos vizinhos, e ficou transitando por toda cidade durante a tarde. O indivíduo deslocou para estradas rurais na localidade do Guará e a todo momento ameaçava que iria matá-la. A equipe deslocou no endereço onde o casal reside, porém não foi localizado o autor, na sequência, a vítima informou o endereço da mãe do autor e o onde foi localizado o mesmo. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao homem e o conduzido para a 14ª S.D.P. para confecção do boletim de ocorrência e procedimentos cabíveis.