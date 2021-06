Quadrilha de tráfico internacional de drogas é alvo de operação policial no PR e MS

Uma quadrilha de tráfico de drogas, que trazia entorpecentes do Paraguai passando por cidades do Paraná inclusive Guarapuava, tendo em vista que somos rota do trêfego que segue para Curitiba, espalhando se para o Brasil, via fronteira., foi o alvo de uma operação realizada nesta manhã (quinta, 24), pela Polícia Federal. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em Toledo, no oeste do Paraná, e em Amambaí, no Mato Grosso do Sul.

A investigação apontou que o grupo carregava os caminhões com drogas em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Da região de fronteira, os entorpecentes eram trazidos até a capital do Paraná, para distribuição. Os veículos utilizados para o transporte eram comprados em nome dos motoristas ou de empresas fantasmas.







Segundo a polícia, durante as investigações, foi possível identificar 15 situações de prisões em flagrante por tráfico de entorpecentes – diretamente relacionadas à quadrilha investigada. Nesse período, foram apreendidas mais de 13 toneladas de maconha, 676 kg de cocaína e trinta e dois veículos – caminhões, carretas, vans e caminhonetes.

Os investigados devem responder pelos crimes de organização criminosa, tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico, com penas que podem chegar até 35 anos de prisão.